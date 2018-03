Presidenziali Egitto, al via il voto all'estero: "Alta ..." -2

Roma, 16 mar. - In Egitto, le elezioni presidenziali avranno luogo dal prossimo 26 marzo fino il 28 marzo compreso. Le operazioni di voto si svolgeranno sotto la supervisione di circa 16 mila funzionari. Gli egiziani aventi diritto al voto sono circa 59 milioni.

Parlando davanti a ufficiali delle forze armate tenuto ieri al Cairo, il super favorito al Sisi ha fatto un forte appello agli elettori: "Se cade l'Egitto, - ha detto - tutta la Nazione (araba) sarà persa. Lo giuro su Allah, lo dico non perché sono egiziano, ma deve essere chiaro per tutti voi: noi siamo in 100 milioni. Il cuore della Nazione. Se viviamo noi vive anche lei (La Nazione araba) altrimenti che Allah non lo voglia". Così il presidente egiziano

Per il rais del Cairo, "con il volere di Allah nessuno oserà di toccare l'Egitto finché l'esercito e la polizia hanno fiato per respirare: O moriamo tutti oppure viviamo tutti".