Presidenziali Egitto, al via il voto all'estero: "Alta affluenza"

Roma, 16 mar. - Gli egiziani residenti all'estero hanno iniziato oggi a votare per le elezioni presidenziali, la terza dalla caduta del regime dell'ex presidente Hosni Mubarak nel 2011. L'Autorità Nazionale per le Elezioni (Nea) ha ha reso noto che le operazioni di voto all'estero proseguiranno fino alle 21 del 18 marzo.

Alta l'affluenza ai seggi nella ambasciate egiziane nei Paesi del Golfo, come testimoniano centinaia di fotografie postate sui social stamane di egiziani residenti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Kuwait. "La partecipazione alle operazioni di voto è un buon segnale all'estero", ha dichiarato la ministra della Migrazione e degli egiziani all'Estero, Nabilah Mukarram, come ha riportato il quotidiano ufficiale al Ahram, ricordando che sono 139 le ambasciate e i consolati coinvolti nelle operazioni di voto in 124 Paesi.

Alla presidenza sono candidati l'attuale capo dello Stato in Abdel Fattah al Sisi e Moussa Mustafa Moussa, leader del partito centrista al Ghad ("Domani"), candidatosi all'ultimo momento dopo che altre sette personalità si erano ritirate o erano stte messe nelle condizioni di rinunciare alla gara elettorale.