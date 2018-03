Nuovo ministro Interno tedesco: islam non fa parte della Germania -2

Berlino, 16 mar. - Le riflessioni di Seehofer sono agli antipodi rispetto a quelle di Merkel che nel 2015 dichiarava che "l'islam ormai fa parte della Germania", dove vivono quattro milioni di musulmani, in gran parte lavoratori immigrati arrivati nel Paese su richiesta delle autorità, e in gran parte turchi. Erano i tempi in cui la cancelliera apriva le porte a centinaia di migliaia di profughi siriani, iracheni o afgani.

La sortita di Seehofer rischia di irritare non poco anche i socialdemocratici della Spd, alleati indispensabili per la sopravvivenza del governo di coalizione appena entrato in funzione. (con fonte afp)