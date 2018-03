Frena ancora l'inflazione dell'eurozona, si allontana target Bce

Roma, 16 mar. - Nuovo indebolimento dell'inflazione nell'area euro. A febbraio si è attestata all'1,1 per cento, secondo i dati definitivi pubblicati da Eurostat, l'ente di statistica comunitario, a fronte dell'1,3 per cento di gennaio. In questo modo il caro vita si è ulteriormente allontanato dagli obiettivi ufficiali della Bce, che punta ad una crescita media dei prezzi al consumo inferiore ma vicina al 2 per cento.

I un recente intervento il presidente della Bce, Mario Draghi ha espresso una crescente fiducia sulla convergenza dell'inflazione verso i valori obiettivo. "Ma dobbiamo ancora vedere prove convincenti del fatto che le dinamiche di inflazione si stiano muovendo nella giusta direzione. Quindi - ha affermato - la politica monetaria deve restare paziente, persistente e prudente".