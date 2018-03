Brunetta: patto M5s-Lega? 'Faccino' pure, ci divertiremo

Roma, 16 mar. - "I 5 stelle ci hanno detto che loro vorrebbero la Camera e alla Lega andrebbe il Senato. Ma il Senato va al centrodestra, semmai: ci siamo noi con Romani. E poi non dimentichiamo il Pd. Se il Movimento 5 stelle vuole fare, come dice, un presidente di garanzia, il Pd è il secondo partito e non va emarginato". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, al 'Corriere della Sera'.

E se il patto M5s-Lega regge? "Faccino pure, come diceva Fantozzi. Ci vediamo in Aula a scrutinio segreto e ci divertiamo. Se fanno il patto tra loro, salta tutto".