Roma, 16 mar. - Eni oltre al dividendo valuta "un'opzione di buy back" per la remunerazione degli azionisti. Questo quanto emerge dal piano al 2021 presentato alla comunità finanzriaria oggi a Londra. "La remunerazione per gli azionisti - si legge - avverrà principalmente attraverso la distribuzione di dividendi mentre il buy back rimarrà un'opzione per la distribuzione della cassa in eccesso rispetto al taget leverage di 0,20-0,25".