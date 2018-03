Eni, in Piano al 2021 investimenti inferiori ai 32 mld

Roma, 16 mar. - Gli investimenti di Eni nel piano 2018-21 saranno inferiori ai 32 miliardi. "Il piano di investimenti quadriennale - si legge nel piano presentato alla comunità finanziaria - prevede una spesa inferiore ai 32 mld di euro sostanzialemnete invariata rispetto al piano precedente di cui l'80% destinata al settore Upstream".

"Nel business della chimica e refining and marketing si prevede di investire circa 3,5 mld di euro con un tasso di rendimento atteso di circa il 10%. In presenza di un prezzo del Brent costante a 60 dollari al barile la generazione di cassa crescerà nei prossimi 4 anni aumentando ulteriormente in caso di incremento del prezzo del petrolio. Nel 2018 Eni realizzerà un flusso di cassa operativo di oltre 11 mld, prima della variazione del capitale circolante, e aumenterà di oltre 2 mld nel 2021 a parità di scenario".