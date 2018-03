Ministro nordcoreano ha incontrato il premier svedese

Roma, 16 mar. - Il ministro nordcoreano degli Esteri, arrivato a Stoccolma, ha incontrato oggi il premier scandinavo Stefan Loefven. L'ha annunciato il portavoce Jonatan Holst. Il viaggio di Ri Yong Ho in Svezia è stato interpretato come un passaggio in vista del proposto vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, che potrebbe tenersi a maggio.

"Hanno avuto un incontro. Non possiamo dire niente sul suo contenuto", ha indicato il portavoce del premier scandinavo.

Ri è arrivato ieri sera a Stoccolma con il direttore generale aggiunto del Dipartimento Nordamerica del suo ministero, Choe Kang Il, dopo uno scalo a Pechino. Ha cenato al ministero con la sua omologa svedese Margot Wallstroem, prima di recarsi all'ambasciata nordcoreana, senza rilasciare dichiarazioni.

La Svezia rappresenta in Corea del Nord diplomaticamente gli interessi degli Usa, che non intrattengono rapporti con Pyongyang. Inoltre Stoccolma è membro non permanente eletto del Consiglio di sicurezza Onu.

La visita di Ri era prevista fino a oggi, ma diversi media svedesi hanno scritto che resterà fino a domenica.