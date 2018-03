Eni, in chimica e raffinazione 3,5 mld euro investimenti al 2021

Londra, 16 mar. - Eni spinge sulla chimica e sulla raffinazione ed investe 3,1 miliardi di euro nel suo piano 2018-2021.

Eni punta a conseguire nel periodo di piano per quanto riguarda la raffinazione e la chimica "una forte crescita con un Ebit atteso a 900 milioni di euro nel 2021 e un free cash flow cumulato superiore ai 2 miliardi.

In particolare nella chimica Versalis raggiungerà un Ebit di 400 milioni al 2021 attraverso la integrazione ed efficienza arricchendo il portafoglio di prodotti differenziati, lo sviluppo internazionale rafforzando la presenza in Asia, nelle Americhe e in estremo Oriente e consolidando la chimica bio con nuove piattaforme industriali da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda invece il gas and power è previsto uno sviluppo accelerato del portafoglio gas naturale liquefatto che raggiungerà i 12 milioni di tonnellate per anno di volumi contrattualizzati nel 2021 e 14 milioni entro il 2025. Prevista anche la crescita nel settore retail in Europa con 11 milioni di clienti al 2021 in aumento del 25% rispetto al 2017. L'Ebit atteso è di 800 milioni al 2021, di cui il 60% riferito al retail e in crescita rispetto ai 300 milioni del 2018. Il free cash flow cumulato nel periodo di piano è atteso a 2,4 miliardi di euro.