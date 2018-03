Eni: ok a Piano, produzione +4% in 2018 e +3,5% al 2021

Londra, 16 mar. - Via libera dal cda di Eni al Piano industriale 2018-2021 che prevede un aumento della produzione del 3,5% annuo con un +4% nel 2018. "Eni - si legge nel piano presentato alla comunità finanziaria - prevede di spendere nel periodo 2018-21 circa 3,5 mld di euro con l'obiettivo di scoprire 2 mld di barili di nuove risorse al costo unitario di 2 dollari perforando 115 pozzi in 25 paesi". In totale gli investimenti nell'arco di paino restano invariati a 32 miliardi di cui 7,7 mld nel 2018.