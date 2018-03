Londra, 16 mar. - Eni aumenta il dividendo per il 2018 a 0,83 euro per azione. Eni aveva tagliato il dividebdo a 0,80 euro da 1,21 euro il 13 marzo del 2015 e da allora è rimasto stabile a 0,80 euro per azione. Lo ha annunciato iul gruppo nel Piano al 2018-21.