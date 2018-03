Moro, Grasso: non smettere di cercare la verità anche se scomoda

Roma, 16 mar. - "Tante, troppe volte, le forze dell'ordine e le forze armate hanno pagato col sangue il loro servizio al Paese. Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino furono uccisi dalle Brigate Rosse 40 anni fa, a Via Fani. Quel giorno iniziò il sequestro di Aldo Moro, un vero shock per l'Italia intera". Così il Presidente del Senato Pietro Grasso sul suo profilo facebook.

"Furono 55 giorni di apprensione, di paura, di tensione: giorni che hanno cambiato per sempre la storia del nostro Paese, segnandola in maniera profonda. Non dobbiamo smettere di cercare la verità, anche se scomoda. Non dobbiamo dimenticare la lezione di statisti come Aldo Moro", conclude.