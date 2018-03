Spagna, scontri a Madrid dopo la morte di un senegalese

Roma, 16 mar. - Notte di scontri a Madrid, dopo la morte di un venditore ambulante senegalese di 35 anni, Mame Mbaye Ndiaye. I dimostranti hanno appiccato il fuoco a una motocicletta e ai cassonetti della spazzatura e hanno lanciato pietre contro gli agenti intervenuti nel quartiere Lavapies, nel centro della capitale spagnola, dove è forte la presenza di migranti. Secondo quanto riferito oggi da El Mundo, 10 agenti sono rimasti feriti e sei persone sono state arrestate.

Il 35enne senegalese è deceduto ieri pomeriggio per un arresto cardiaco. Alcuni venditori ambulanti che erano con lui hanno raccontato che l'uomo sarebbe stato inseguito da poliziotti in motocicletta prima di accasciarsi a terra. Mmame Mbage era arrivato in Spagna via mare 12 anni fa.