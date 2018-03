Civati: insopportabile silenzio di fronte ad atrocità in Eritrea

Roma, 16 mar. - "Nessuna voce si leva su quanto accade in Eritrea da tempo. E nemmeno la recrudescenza del regime ha smosso i potenti del pianeta, a cominciare dai vertici dell'Unione europea. Addirittura il presidente della Federazione internazionale di calcio (Fifa) si è recato poche settimane fa ad Asmara, dove ha incontrato il dittatore eritreo Isaias Afewerki, concedendogli ulteriore legittimazione. E c'è chi, come il consigliere nazionale svizzero Maximilian Reimann, mette addirittura in dubbio l'esistenza di una dittatura in Eritrea. Il tutto per rimpatriare i rifugiati, lavandosene le mani". Lo dichiara il segretario di Possibile, Pippo Civati, esponente di Liberi e Uguali e autore del libro di denuncia 'Voi Sapete. L'indifferenza uccide'.

"Eppure - aggiunge Civati - la Reuters, citando le Nazioni Unite, ha parlato di una repressione spietata: le autorità eritree hanno detenuto centinaia di sospetti oppositori questo mese dopo che un direttore scolastico che sfidava gli ordini del governo è morto in custodia. E anche un bimbo di 13 anni è stato vittima di questa escalation di brutalità. Di fronte a simili tragedie il silenzio e l'inazione sono insopportabili".