Mandelli (Fi): Salvini agisca in modo condiviso come Berlusconi

Roma, 16 mar. - "Far parte di una coalizione vuol dire agire in maniera condivisa nell'interesse degli elettori, non in modo individuale. Il Presidente Berlusconi ha sempre svolto il suo ruolo di federatore del centrodestra seguendo questo principio, ci aspettiamo che oggi si continui su questa strada". Così a Coffee Break, in onda su La7, il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.

"Tra il centrodestra e i 5 Stelle c'è una distanza programmatica evidente - sottolinea -. Noi rimaniamo sulla linea del nostro programma come punto di partenza per qualsiasi confronto. Intanto non si può dimenticare che mentre si ragiona di alchimie di palazzo c'è un Def importante da fare e le clausole di salvaguardia da disattivare: l'Italia che lavora e produce va avanti e aspetta risposte", ha concluso.