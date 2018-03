Abi, Sabatini: serve Agenzia Ue che valuti impatto regole

Roma, 16 mar. - L'Unione bancaria, ancora da completare, "è stato un passo importante, una risposta alla crisi. Oggi con la crisi alle spalle dobbiamo valutare quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. In tema di vigilanza e regolamentazione va ricercato un equilibrio tra stabilità e crescita, considerando che, al momento, le norme sono concentrate solo sulla stabilità. Abbiamo bisogno di una agenzia Ue indipendente che valuti l'impatto della regolamentazione. Serve poi una proporzionalità nella applicazione delle regole, non possiamo mettere lo stesso vestito a tutte le banche", ha spiegato Giovanni Sabatini, Dg di Abi al covegno della Fisac Cgil "Europa: una buona finanza".