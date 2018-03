Brunetta: Berlusconi avrà forza per rilanciare Fi

Roma, 16 mar. - Al Sud ci sono malumori nel partito dopo l`esito del voto che ha visto eleggere più parlamentari al Nord nonostante al meridione Fi abbia ottenuto più consensi. "Hanno ragione i parlamentari meridionali, la causa è nella debolezza della coalizione al Sud che ha generato questo paradosso. Forza Italia da sola, pur con straordinari consensi, non ce l'ha fatta a battere i 5 Stelle. Un problema che però deve diventare uno stimolo partendo dalle ultime intuizioni del presidente dal Piano Marshall per il Sud, più occupazione, investimenti, infrastrutture ed eccellenze. Altro che assistenzialismo grillino". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un`intervista a 'Il Mattino'.

I boatos dicono che Berlusconi abbia intenzione di nominare tre responsabili territoriali: Nord, Centro e Sud. Può essere una soluzione? "Dobbiamo ancora discutere i dettagli, ma sono certo che Berlusconi avrà la forza di rilanciare l'azione del partito come forza politica nazionale. Intanto sono stati eletti oltre cento nuovi parlamentari che si affacciano per la prima volta alle Camere".

C'è chi si lamenta che nell'inner-circle di Berlusconi ci siano solo dirigenti del Nord. "Solo frutto del caso come quando nel `500 i più grandi pittori del mondo erano tutti intorno a Venezia...". Si continuerà con lei capogruppo alla Camera e Paolo Romani al Senato? "Per il momento ci è stato chiesto di continuare fino alla formazione del nuovo governo. Con stili e problematiche diverse tra Senato e Camera, questo è stato il nostro lavoro fino ad oggi portato avanti con senso di responsabilità. Di qui la nostra conferma in questa fase di transizione a premiare il lavoro svolto".