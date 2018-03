Inflazione, Codacons: frena per il crollo delle vendite

Roma, 16 mar. - Frena ulteriormente l`inflazione a febbraio, con i prezzi che aumentano solo del +0,5% e una riduzione dei listini alimentari che calano del -0,8% su anno determinando risparmi per le famiglie sulla spesa alimentare. Lo afferma il Codacons, commentando i dati definitivi forniti oggi dall`Istat.

"E` evidente come la frenata dell`inflazione a febbraio sia influenzata dal crollo delle vendite, con il commercio al dettaglio che continua a soffrire e a registrare numeri negativi - spiega il presidente Carlo Rienzi - La mancata ripresa dei consumi incide sui prezzi che non crescono come dovrebbero, o addirittura diminuiscono come nel caso degli alimentari, i cui listini scendono del -0,8% rispetto all`anno precedente. Ciò significa che solo per i beni alimentari la famiglia media risparmia 43 euro su base annua, cifra che sale a 57 euro nel caso di una coppia con due figli".

La frenata del tasso di inflazione allo 0,5% porta l`aggravio di spesa annuale per famiglia tipo a fermarsi a +152 euro (+195 euro per un nucleo composto da genitori e due figli) - conclude il Codacons.