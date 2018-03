Commissione elettorale russa: andate a votare, "scegliamo futuro"

Mosca, 16 mar. - "Scegliamo il futuro". Così in un messaggio della Commissione elettorale centrale della Federazione russa, si invitano i russi ad andare a votare. Nel messaggio si segnala che si potrà votare il 18 marzo dalle ore 8 alle ore 20 (dalle 6 alle 18 italiane). In precedenza, il 5 marzo, la stessa commissione aveva mandato un link per chi voterà fuori dal suo seggio di residenza. Nella competizione di domenica, Vladimir Putin è unico candidato credibile, domenica, ad altri sei anni al Cremlino.