Cremlino: risposta alle misure britanniche "in qualsiasi momento"

Mosca, 16 mar. - La risposta russa alle misure punitive decise dalla Gran Bretagna per il caso dell'ex spia russa avvelenata con una sostanza tossica in Inghilterra può arrivare "in qualsiasi momento": lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, parlando alla stampa a Mosca. Il portavoce ha aggiunto che "saranno ben ponderate"

Peskov ha sconsigliato di usare "tali apocalittiche espressioni come guerra fredda" per descrivere la crisi in corso tra Gran Bretagna e Russia. "Presto o tardi la parte britannica dovrà fornire, quantomeno ai suoi partner, qualche tipo di ragionevole prova - ha sostenuto il portavoce del presidente Vladimir Putin - presto o tardi bisognerà confermare le accuse con qualcosa di concreto etc.. per ora questo non l'abbiamo visto".