Cicchitto: sacrosanta battaglia per liberazione Dell'Utri

Roma, 16 mar. - "È incredibile che quello che è stato concesso a Bompressi e Gallinari non venga concesso adesso a Dell'Utri". È quanto dichiara il deputato di Civica Popolare Fabrizio Cicchitto.

"Visto anche la revoca della condanna per Bruno Contrada - aggiunge - fatta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È altrettanto sacrosanto però come ricorda Mattia Feltri la battaglia per la riforma dell`ordinamento penitenziario che riguarda anche il ricorso alle pene alternative al carcere. Ci auguriamo che oggi il Consiglio dei Ministri prenda una decisione e comunque va ricordato a Forza Italia che o il garantismo è a 360 gradi o se è solo per gli amici è molto contraddittorio. Va ricordato però anche che a Ovidio Bompressi furono concessi prima gli arresti domiciliari e poi addirittura la grazia da parte di Ciampi e di Napolitano per le sue condizioni di salute e persino a uno degli assassini di Moro come Prospero Gallinari (è stato ricordato anche questo in una trasmissione televisiva di questi giorni) fu dimesso dal carcere per le sue condizioni di salute".