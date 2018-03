Elezioni, Boccia (Confindustria): serve governo per l'Europa

Roma, 16 mar. - Dalle pagine del Foglio il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia un appello per avere un governo non anti europeista. "A chi ci chiede cosa temiamo in Italia in questa fase post elettorale rispondiamo con sincerità e con chiarezza come abbiamo fatto alle Assise di Verona. Non temiamo che ci sia qualcuno di particolare che vada al governo, perché in democrazia chi ha i voti ha il diritto di governare. Temiamo però che ci sia qualcuno che vada al governo per fare il contrario di quello che servirebbe all`Italia. Temiamo che ci sia qualcuno che vada al governo senza capire che il cambiamento che hanno chiesto gli elettori è un cambiamento finalizzato a migliorare ciò che c`è in Italia e non a distruggere ciò che è stato fatto".

Ovvero? "Ciò che il mondo delle imprese comprensibilmente teme oggi è la nascita di un governo incapace di ricordare che i provvedimenti che servono all`Italia non possono prescindere dal nodo delle risorse del paese e non possono prescindere dagli effetti che potrebbero avere alcune decisioni sull`economia reale. Un governo tentato dal superare il Jobs Act, dal fare più deficit, dal cancellare la riforma delle pensioni, dal considerare le infrastrutture non un potenziale di crescita ma una minaccia potenziale è un governo che non farebbe gli interessi dell`Italia. Il paese non ha bisogno di altre paure ma ha bisogno di maggiore fiducia. E in particolare ha bisogno di misure che sappiano stimolare l`occupazione. Chiunque andrà al governo - dice con un sorriso Boccia - farà bene a ricordarsi due parole di Milton Friedman: `Se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavora non essere sorpreso se produci disoccupazione`".