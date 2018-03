Milano, 16 mar. - L'attaccante del Torino, Andrea Belotti, non è in vendita. Lo ha detto il patron dei granata, Urbano Cairo, a margine di un evento del Corriere. "Belotti ha avuto una stagione per il momento non fortunata, ha una gran voglia di tornare a fare il Belotti. Io non lo voglio vendere", ha detto. red-eco