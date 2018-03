Comparato, l'azienda ligure che ha puntato su ricerca e tecnologia

Milano, 16 mar. - "Il segreto è non smettere di investire". E' questo il motto di Comparato, azienda ligure a conduzione familiare che quest'anno festeggia i 50 anni di attività. Proprio la gestione familiare, giunta oggi alla terza generazione, si è rivelata un baluardo anti crisi per l'azienda leader nel settore termoidraulico, permettendole di sopravvivere al dissesto economico degli ultimi anni grazie agli investimenti nella ricerca e nella tecnologia d'avanguardia a ridotto impatto ambientale.

"Per le imprese familiari italiane, oggi l'export costituisce il 26% del prodotto interno lordo, in linea con la media nazionale - commenta Alessandro Berta dell'Unione Industriali - Solo 4 anni fa il dato si fermava al 20%. La crisi per qualcuno è stata l'inizio di un'avventura alternativa".

Dal 1968, a distanza di 50 anni esatti dal giorno in cui Nello Comparato decise di fare il grande salto da artigiano a imprenditore, la crescita dell'attività si è sviluppata costantemente: la gamma di brevetti è sempre in aggiornamento, la nuova factory di 8.000 metri quadrati (inaugurata nel 2011) sarà a breve predisposta alla produzione 4.0 e il numero di dipendenti cresce nel tempo (ad oggi 45 impiegati, la maggior parte tra i 35 e i 40 anni di età).

Dopo aver consolidato la propria quota di mercato in Italia ed Europa, l'attenzione dell'azienda si sta spostando verso nuovi mercati, come quello americano. È quanto emerge dalle parole di Roberto Comparato in occasione dell'Mce, la mostra convegno Expocomfort di Milano, dove l'azienda è presente con uno stand progettato dall'architetto Massimo Marzorati, già collaboratore di Giorgetto Giugiaro.