Lega Calcio, Cairo: lavoro Malagò oggi positivo

Milano, 16 mar. - Il commissario della Lega Calcio, Giovanni Malagò, "non impone nulla, propone, poi chi vota sono le 20 società. Lui sta facendo un lavoro positivo per aiutare la Lega a uscire dalle secche di un commissariamento tanto lungo, pur avendo avuto in certi momenti opinioni differenti il suo lavoro oggi é positivo". Così il patron del Toro, Urbano Cairo, in merito alla nomina dei vertici della Lega Serie A, in vista dell'assemblea di lunedì prossimo. "Malagò non sta imponendo nulla a nessuno, sta proponendo i nomi - ha proseguito - Saranno poi le 20 società di serie A a dire se quello è il presidente giusto o quell'altro sarà l'Ad giusto".