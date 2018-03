Coldiretti: parte inchiesta Ue contro import di riso

Roma, 16 mar. - Parte la procedura comunitaria per fermare le importazioni di riso a dazio zero dai Paesi asiatici EBA ("Tutto tranne le armi") che nell`ultimo anno hanno dimezzato le quotazioni riconosciute agli agricoltori italiani su livelli insostenibili. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell`Unione Europea C 100/30 del 16 marzo l`avviso di apertura di una inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di riso originario dalla Cambogia e dalla Birmania da dove nell`ultimo anno ne sono arrivati 22,5 milioni di chili in Italia.

La procedura sollecitata dalla Coldiretti segue l`invio a Bruxelles del dossier integrato per la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia a tutela del settore risicolo dalle importazioni a dazio zero dai Paesi asiatici EBA da parte dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello Sviluppo Economico il 24 novembre 2017 con l`obiettivo - sottolinea la Coldiretti - di fermare la possibilità di esportare verso l'Unione Europea quantitativi illimitati di riso a dazio zero da questi Paesi perché la crisi dei prezzi mette a rischio la sopravvivenza e il futuro dell'intera filiera risicola europea.

(Segue)