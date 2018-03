Banche, Sabatini: addendum non impone obblighi giuridici

Roma, 16 mar. - L'addendum della Bce sulla copertura dei crediti deteriorati "non è una misura generalizzata e non impone alcun obbligo giuridico sulle banche. Si tratta di una esplicitazione delle aspettative della Vigilanza nel rapporto con le singole banche. Parliamo di una misura di Tillar 2 (adeguatezza patrimoniale delle singole banche in relazione al profilo di rischio, ndr). Da un punto di vista dell'impostazione giuridica c'è una inversione di rotta. Ne parleremo poi il 21 marzo con il comitato esecutivo dell'Abi e lì ci sarà un'analisi approfondita". Lo ha detto Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi a margine del convegno "Europa: una buona finanza".