Iniziata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri -2

Roma, 16 mar. - Questo l'ordine del giorno della riunione odierna del Cdm:

DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE); DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, a norma della legge 17 ottobre 2017, n.161 - ESAME PRELIMINARE (GIUSTIZIA); DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni in materia di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, in attuazione dell`articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n.161 - ESAME PRELIMINARE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI); DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari - ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA - LAVORO E POLITICHE SOCIALI); DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA - SALUTE); DECRETO LEGISLATIVO: Testo unico in materia di foreste e filiere forestali - ESAME DEFINITIVO (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI); DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 - ESAME DEFINITIVO (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI); DECRETO LEGISLATIVO: Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali (PRESIDENZA); DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 - ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA - ECONOMIA E FINANZE); DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, relativo alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell`usura, a norma dell`articolo 14, comma 5, della legge n. 122/2016 - ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA - INTERNO); DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all`impiego della posta cartacea, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA - SVILUPPO ECONOMICO); DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante ulteriori modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA); DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 - ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA - AMBIENTE); DECRETO LEGISLATIVO: Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all`articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), o), r), s), t), e u) della legge 23 giugno 2017, n. 103 - SECONDO ESAME PRELIMINARE (GIUSTIZIA); LEGGI REGIONALI; VARIE ED EVENTUALI.