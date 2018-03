Tim, Vivendi: piano di Elliott destabilizza il Gruppo -2

Roma, 16 mar. - Vivendi - si legge nel comunicato - è il principale azionista di Telecom Italia con una quota vicina al 25% ed "esaminerà con mente aperta le indicazioni presentate da Elliott management, un hedge fund ben conosciuto per le sue iniziative a breve termine".

Tuttavia "non è certo che il piano per smantellare il gruppo e destabilizzare il teams creerà valore" osserva Vivendi sottolineando che il piano industriale presentato da Amos Genish e dalla sua squadra è robusto e promettente per il futur. Le iniziative prese negli ultimi trimestri hanno già prodotto risultati che sono stati ben valutati dagli investitori".