Governo, Cairo: non preoccupato, le cose vanno fatte con calma

Milano, 16 mar. - "Non sono preoccupato" dall'esito del risultato elettorale che non ha portato a una maggioranza chiara per la formazione di un Governo, "diamo tempo: in Germania ci hanno messo sei mesi a fare il governo, in Belgio tre anni, in Spagna un anno e mezzo, tutti questi paesi anche senza governo hanno continuato ad andare bene, per cui non dobbiamo essere preoccupati". Lo ha dichiarato Urbano Cairo, numero uno del gruppo Rcs, a margine di un evento del Corriere. "Le cose vanno fatte con calma senza particolare fretta perché poi comunque le cose procedono", ha aggiunto.