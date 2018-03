Libano, Usa vogliono dare "compiti di antiterrorismo" all'Unifil

Roma, 16 mar. - "Gli Stati Uniti hanno avviato consultazioni con altri membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al fine di determinare la fattibilità di modificare i compiti della Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) per includere l'antiterrorismo", E' quanto rivela oggi al Sharq al Awsat, quotidiano panarabo di proprietà saudita che cita fonti a New York.

La proposta, secondo le fonti del giornale, fa parte degli sforzi dell'amministrazione del presidente Donald Trump di aumentare la pressione sugli "Hezbollah", potenti milizie sciite libanesi legate all'Iran.

Una fonte diplomatica ha detto al quotidiano che l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Onu, Nikki Haley, ha tenuto colloqui sull'UNIFIL con il segretario generale Antonio Guterres e con i diplomatici degli stati membri del Consiglio di sicurezza.

La stessa fonte ha spiegato che Washington ha basato la propria richiesta su altre missioni di mantenimento della incaricate anche a combattere il terrorismo, come la Missione di stabilizzazione integrata in Mali (MINUSMA).

La Francia, e l'Europa in generale, così come la Russia, "hanno trattato con cautela" la proposta degli Stati Uniti, perché, se approvata, potrebbe "impedire gli sforzi per ricostruire le istituzioni libanesi", ha riferito il giornale.