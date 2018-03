Agenzia Entrate: online nuova guida ristrutturazioni edilizie -2

Roma, 16 mar. - Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile, inoltre, usufruire dell`aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto; a seconda del tipo di intervento, l`agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall`impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

Dal 2018 tra i beneficiari dell`agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci.

È prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l`agevolazione per l`acquisto o l`assegnazione di immobili già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l`immobile.

In tema di Iva agevolata sui beni che formano oggetto dei lavori la Legge di bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il loro valore quando, con l`intervento di recupero del patrimonio edilizio, vengono forniti anche componenti staccate dagli stessi beni (è il caso di tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso); la determinazione del valore va effettuata, in questi casi, in base all`autonomia funzionale delle "parti staccate" rispetto al manufatto principale.

Il vademecum è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.