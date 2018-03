Erede al trono saudita "nasconde" la madre dal padre, re Salman

Roma, 16 mar. - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (MBS, come viene indicato dai media) tiene da due anni la propria madre lontana dal padre, il sovrano Salman bin Abdulaziz. Insomma la consorte del sovrano, sarebbe tenuta reclusa, in una specie di arresto domiciliare e comunque forzatamente separata dal marito. Insomma il timore del principe sarebbe stato che la madre potesse influenzare il padre e frenare le sue ambizioni politiche. Lo ha rivelato l'emittente Usa NBC che cita ben 14 funzionari dell'amministrazione statunitense.

Secondo le fonti dell'emittente, MBS, atteso per la prossima settimana dal presidente Donald Trump alla Casa Bianca, negli ultimi due anni ha inventato varie spiegazioni sul luogo in cui si trova la madre, la principessa Fahda Bint Falah Al Hathleen: ha detto ad esempio che sta ricevendo cure mediche all'estero.

I funzionari Usa, che hanno parlato in condizione di anonimato, hanno riferito che durante un incontro alla Casa Bianca nel settembre 2015, l'anziano re Salman aveva detto all'ex presidente Barack Obama che sua moglie era a New York per cure mediche e che Obama non aveva informato il re che sua moglie non era a New York. Interpellato da Nbc, un portavoce di Obama ha rifiutato di commentare per salvaguardare la privacy delle conversazioni del presidente con i leader stranieri.

Le rivelazioni dell'emittente Usa segue quella di ieri provenienti dalla Francia secondo cui un giudice istruttore parigino ha spiccato un mandato d'arresto nei confronti della sorella di MBS, sospettata di aver, nel dicembre scorso, dato ordine alla sua guardia del corpo di picchiare un artigiano che stava effettuando dei lavori nel suo appartamento parigino.