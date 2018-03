Brunetta: su scelta presidenti Camere non marginalizzare il Pd

Roma, 16 mar. - "Ho incontrato" ieri "una delegazione del Movimento 5 Stelle che rispettosamente mi ha proposto la propria linea di accordo istituzionale: una presidenza per loro ed una al centrodestra. Pur riconoscendo che il loro partito è il primo gruppo in Parlamento e noi la compagine che ha più parlamentari, ho rilevato che non si può marginalizzare un partito come il Pd che comunque è il secondo più votato alla Camera". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Il Mattino".

Ma il Pd al momento sembra essersi tirato fuori da ogni gioco. "Lasciamogli il tempo di elaborare la sconfitta - osserva Brunetta - in questo momento non voglio essere feroce rigirando il coltello nella piaga. Auspico invece che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori. Questo atteggiamento non servirebbe né al Paese né a loro".