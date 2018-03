Brunetta: Lega non giochi a rubamazzetto, senza Fi salta tutto

Roma, 16 mar. - "Berlusconi ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso nei confronti degli altri partiti della coalizione di centrodestra sia nei dieci anni al governo che dalla sua discesa in campo. Da federatore non ha mai cercato di cannibalizzare gli altri gruppi lanciando opa ostili, ora spero che sia in Parlamento che sui territori non si cominci a giocare a rubamazzetto perché voglio ribadirlo a tutti forte e chiaro: senza Forza Italia non si va da nessuna parte e si rischia di far saltare tutto". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un`intervista a 'Il Mattino'.

Eppure era stato il suo collega di partito, Giovanni Toti, a lanciare l`idea del gruppo unico... "Toti è un carissimo amico, ha vinto in Liguria grazie all`apporto di Fi, Lega, Fdi e dei centristi. Semmai, come ha riconosciuto lui stesso, è invece il caso di stabilire insieme le regole come è stato fatto l`altra sera a cena nel vertice che si è tenuto a palazzo Grazioli con Salvini e Meloni", aggiunge Brunetta. "Gli egemonismi sono dannosi e possono generare elementi di frattura. Tutte le scelte future andranno prese con pari dignità e diffusa collegialità a partire dai prossimi passaggi istituzionali", conclude.