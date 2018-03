Libano, Usa vogliono un ruolo antiterrorismo per missione Unifil

Roma, 16 mar. - Gli Stati Uniti vogliono che la missione Onu presente in Libano (Unifil) abbia compiti di antiterrorismo per aumentare le pressioni sul movimento sciita Hezbollah. E' quanto scrive oggi il quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat.

Secondo quanto precisato da una fonte diplomatica a New York, l'ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley, ha già discusso la questione con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, il sottosegretario Onu per gli Affari politici, Jeffrey Feltman, così come con i diplomatici degli Stati membri del Consiglio di sicurezza. La fonte ha precisato che gli Stati Uniti basano tale richiesta sul fatto che altre missioni Onu hanno il compito di contrastare il terrorismo, come quella in Mali (Minusma).

L'Europa e la Russia "hanno trattato con cautela" la proposta americana, ha detto la fonte, perchè, qualora venisse approvata, potrebbe "ostacolare le iniziative a favore della ricostruzione delle istituzioni libanesi".

La missione Unifil conta oggi 10.460 caschi blu, di cui oltre 1.000 italiani.