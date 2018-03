Ex spia avvelenata, Telegraph: gas letale nel bagaglio della figlia

Roma, 16 mar. - L'agente nervino che ha ridotto in fin di vita l'ex spia russa Sergey Skripal sarebbe stato "piazzato" nel bagaglio della figlia Yulia prima che lasciasse Mosca per unirsi al padre a Salisbury, nel Sud dell'Inghilterra. Lo sostiene The Telegraph, che cita alte fonti dei servizi di intelligence.

La convinzione che si è creata tra gli agenti che stanno indagando sul caso Skripal è che l'agente nervino - della famiglia dei gas Novichok - sia stato messo in una bottiglia di profumo, oppure che sia stato usato per impregnare un indumento, in modo da investire chi avrebbe poi aperto la confezione, forse di un regalo. Quindi l'idea è che Yulia Skripal, che ora si trova a sua volta in condizioni critiche, sia stata usata a sua insaputa per colpire il padre.