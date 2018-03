Martina: capitale sociale venga prima di quello economico

Roma, 16 mar. - "Servono occhiali nuovi per leggere la realtà. Non basta la crescita per ridurre le disuguaglianze. Deve venire prima il capitale sociale e poi quello economico". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un'intervista a Repubblica.

"Siamo cresciuti - prosegue Martina - in una sinistra che riteneva automatico che Pil e dati macroeconomici portassero con sé il miglioramento delle condizioni di vita delle persone. I governi di centrosinistra hanno portato dai reali positivi, eppure siamo stati bocciati. Il voto ci ha sbattuto in faccia questo cambio di paradigma"."Servirà - prosegue Martina- un grande cambio di fase e nuove idee, umiltà e audacia. Ma soprattutto questo è il tempo dell`orgoglio. Il Partito torni ad essere utile, sappia interpretare l'articolo 3 della Costituzione sulla rimozione degli ostacoli all'uguaglianza - sottolinea -. Va bene il dibattito sui sistemi ma serve un Pd che fa progetti di comunità, che aiuta i cittadini a risolvere un problema di quartiere, che mobilita su obiettivi che cambiano la vita quotidiana delle persone. Per me la risposta continua a essere il 'lavoro di cittadinanza' ma non mi basta dirlo nei convegni. C`è bisogno di un partito che sia essere soggetto attivo dei legami sociali, valore condiviso, nelle periferie e nei quartieri, non un corpo estraneo".