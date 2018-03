Corbyn: avvelenamento spia, no a guerra fredda con Russia

Roma, 16 mar. - Le responsabilità per l'avvelentamento dell'ex agente doppio russo, che aveva lavorato per l'intelligence britannica, Sergei Skripal, e della figlia Yulia vanno accertate e i responsabili presi, ma non ci può essere una "nuova guerra fredda" con la Russia. E' questa l'opinione di Jeremy Corbyn, il leader laburista, in un intervento pubblicato dal Guardian.

"Come ho detto in parlamento, le autorità russe devono essere chiamate alla loro responsabilità sulla base di prove, e la nostra risposta deve essere decisiva e proporzionata", ha affermato il leader del Labour. "Non dobbiamo costruire una divisione sulla Russia che non esiste. Non siamo sostenitori del regime di Putin, del suo autoritarismo conservatore, dell'abuso dei diritti umani e della corruzione economica. E rendiamo omaggio ai tanti che fanno campagne per la giustizia sociale e per i diritti umani, compresi quelli LGBT", ha proseguito.

"Tuttavia - ha precisato - questo non significa che dovremmo rassegnarci a una 'nuova guerra fredda', all'escalation delle spese per le armi, ai conflitti nel globo e a un'intolleranza maccartista del dissenso. Invece, la Gran Bretagna deve rispettare le sue leggi e i suoi valori senza riserve. E questo dovrebbe essere alleato con una politica estera che usa ogni opportunità per ridurre le tensioni ei l conflitto, laddove possibile".