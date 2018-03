Eni, avvia produzione petrolio in campo Angola: +25mila b/g

Londra, 16 mar. - Eni e Sonangol hanno avviato la produzione di petrolio dal progetto di Ochigufu, nel blocco 15/06, nelle acque profonde dell`Angola. Il campo aggiungerà 25.000 barili agli attuali livelli di produzione.

"Questo start-up - spiega il gruppo Eni - raggiunto in un anno e mezzo dalla presentazione del piano di sviluppo, è il primo per Eni nel 2018, ed è anche il primo start-up dell`anno in Angola. Rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo del prolifico Blocco 15/06, dove Eni ha scoperto oltre 3 miliardi di barili di olio in posto e 850 milioni di barili di riserve".

Queste scoperte sono state sviluppate rapidamente ed in modo efficiente, con gli start-up del campo di Sangos nel 2014, Cinguvu nel 2015, Mpungi e Mpungi North nel 2016, East Hub nel 2017 e ora Ochigufu. I prossimi start-up in questo blocco nel 2018 saranno il reservoir UM8 nell`East Hub ed il Subsea Boosting System per il campo di Mpungi, mentre il campo di Vandumbu, nel West Hub, entrerà in produzione all`inizio del 2019. Questi start-up aggiungeranno ulteriori 30.000 barili alla produzione complessiva.

"Il campo di Ochigufu è situato a 1300 m di profondità nell`offshore profondo dell`Angola, a circa 150 km ad ovest di Soyo e a 380 km a nord ovest da Luanda. I pozzi sono collegati al sistema di produzione di Sangos e da lì alla Fpso di N`Goma, nel West Hub del blocco 15/06 (Eni 36,84%, operatore; Sonangol Pesquisa e Produção 36,84%; SSI Fifteen Limited 26,32%)", spiega una nota.

Eni è presente in Angola dal 1980 tramite la controllata Eni Angola. La produzione equity è di 150.000 barili di olio equivalente al giorno.