Nissoli (Fi): mio primo impegno sarà per la cittadinanza -5

Roma, 16 mar. - Se potesse lanciare un messaggio ai suoi colleghi eletti oltre confine, quale sarebbe? "Direi la stessa cosa di sempre, lavoriamo insieme a prescindere dalla nostra appartenenza politica. Il nostro obiettivo comune deve essere ottenere risultati concreti per gli italiani nel mondo. E` necessario unirci tra di noi, pur rimanendo ciascuno nei propri partiti, con le proprie sensibilità. Il nostro compito deve essere quello di utilizzare gli eletti nazionali per aiutarci a ottenere risultati per i nostri connazionali". Il centrodestra riuscirà a formare un governo? "Me lo auguro".