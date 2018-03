Roma, 16 mar. - Eletta al Senato col centrodestra, nel Nord e Centro America, anche Francesca Alderisi, per anni popolare conduttrice di Rai Italia: "Con lei siamo in armonia - spiega Nissoli - abbiamo fatto campagna elettorale insieme, ciascuna di noi con il proprio ruolo, nel proprio contesto. Secondo me - aggiunge - noi donne abbiamo una marcia in più, abbiamo più sensibilità, sapremo collaborare e lavorare nell`interesse dei connazionali". (Segue)