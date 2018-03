Nissoli (Fi): mio primo impegno sarà per la cittadinanza -3

Roma, 16 mar. - "Durante la campagna - racconta Nissoli - ho parlato con tantissimi connazionali, davvero tanta gente. E` il calore dei nostri italiani all`estero che mi dà la forza di andare avanti e di non mollare. Ciò che interessa di più i nostri connazionali è la questione relativa alla cittadinanza italiana, sarà uno dei miei primi obiettivi, lavorare per arrivare al risultato. Mi sono sempre mossa per aiutare le persone più deboli, più in difficoltà, i pensionati, i giovani, le classi più deboli".

(Segue)