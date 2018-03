Roma, 16 mar. - "Sono davvero contenta per la mia rielezione, perché ho avuto la conferma che tanti connazionali hanno apprezzato e apprezzano il mio lavoro. Grande la mia soddisfazione a livello umano, per le tante persone che hanno creduto in me e mi hanno dato la loro fiducia". Lo afferma Fucsia Nissoli, rieletta come deputata nella circoscrizione Nord e Centro America con Fi, a "Italiachiamaitalia.it". (Segue)