Tim: Elliot scrive agli azionisti. Serve Cda indipendente

Roma, 16 mar. - Il fondo Elliot, titolare di una partecipazione, effettiva e potenziale, superiore al 5% nel capitale di Tim, scrive agli azionisti della compagnia telefonica.

"Tim ha una posizione unica nel mercato italiano ma anche impedimenti alla creazione di valore derivanti dalla leadership di Vivendi. I francesi di Vivendi sono titolari del 24% del capitale ordinario di Tim.

Tre i maggiori problemi: titolo in Borsa sottoperformante, strategie fallimentari, problemi di governance e conflitti di interesse.

Elliott ritiene dunque che sia necessario "un Cda realmente indipendente" sottolineando come "il Fondo non abbia obiettivi di controllo su Tim, ma voglia solamente catalizzare il cambiamento per assicurare che la compagnia sia gestita produrre benefici agli azionisti".