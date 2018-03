Presidente Comites Caracas ringrazia digit Maeci per attenzione -3

Roma, 16 mar. - "Come le ben sa, ribadisce il Pres. del Comites, il Venezuela attraversa un momento di grande difficoltà e si presenta un esodo dei nostri concittadini principalmente professionisti, operai specializzati ed altro, in cerca di un lavoro sicuro e di tranquillità. Esiste una parte che non può andare via ed è costretta a difendere le proprie attività e proprietà, anche se si è in continuo pericolo di vita perché non è terminata la violenza (i sequestri, le rapine a mano armata e altro). Infatti Caracas è stata dichiarata la città più pericolosa del mondo, oltre la mancanza di prodotti di prima necessità come medicinali e viveri".

(Segue)