Siria, incontro ad Astana tra Russia, Iran e Turchia

Astana, 16 mar. - I ministri degli Esteri di Russia, Iran e Turchia sono riuniti oggi ad Astana, in Kazakistan, per discutere della situazione in Siria.

"Sarà valutata la situazione sul terreno" così come saranno discussi "i progressi e le difficoltà del processo di de-escalation" avviato in quattro zone del Paese, ha fatto sapere il ministero degli Esteri russo in in comunicato. Un portavoce del ministero degli Esteri del Kazakistan ha confermato che l'incontro tra i ministri Sergey Lavrov, Mohammad Javad Zarif e Mevlut Cavusoglu è iniziato come previsto alle 11 locali (6 italiane). Al centro dei colloqui anche la crisi umanitaria nella Ghouta orientale, l'enclave dei ribelli alle porte di Damasco da metà febbraio nel mirino dell'offensiva del governo di Bashar al Assad.

L'incontro ministeriale odierno avviene senza la presenza di osservatori o partiti siriane e serve anche a preparare il summit dei rispettivi capi di Stato in programma il 4 aprile a Istanbul. L'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, che era stato invitato a partecipare al vertice di oggi, non ha potuto partecipare a causa di un malanno, stando a quanto riferito dal suo ufficio, secondo cui sarà sostituito dal suo vice Ramzi Ezzedine Ramzi.