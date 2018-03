Mattis: l'Iran s'immischia nelle elezioni in Iraq

Roma, 16 mar. - Il segretario alla Difesa Usa Jim Mattis ha accusato l'Iran d'"immischiarsi" nelle prossime elezioni in Iraq e di tentare di favorire i candidati pro-Teheran.

Parlando ai giornalisti di ritorno dal suo viaggio in Oman, Afghanistan e Bahrein, il capo del Pentagono ha raccontato che i responsabili incontrati erano preoccupati del comportamento iraniano. "Un punto sollevato in maniera chiara e netta è la sfiducia nei confronti dell'Iran e la prova degli sforzi iraniani di destabilizzazione", ha detto Mattis. "L'ho capito quando ero in Afghanistan. Voi sapete quanto accade col sostegno dell'Iran a Bashar al Assad (in Siria). Ora l'Iran, sull'esempio della Russia, s'immischia nelle elezioni in Iraq", ha continuato. "L'Iran - ha detto ancora - cerca d'influenzare le lezioni irachene mettendo dei soldi. Questi soldi sono utilizzati per influenzare i candidati e il voto". Le elezioni si terranno a maggio.

Dopo un allentamento delle tensioni con la Corea del Nord, il presidente Usa Donald Trump ha rafforzato la sua retorica contro Teheran. Trump contesta l'accordo nucleare, firmato dal suo predecessore Barack Obama e dalla comunità internazionale.