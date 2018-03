Mattis: Iran più prudente con navi Usa nel Golfo persico -2

Roma, 16 mar. - Questo allentamento della tensione in mare è venuto nonostante la retorica del presidente Usa Donald Trump, in un momento in cui sembra calare la polemica con la Corea del Nord, punti di più sull'"influenza maligna" nella regione dell'Iran. Trump mette in discussione l'accordo nucleare firmato dal suo predecessore, Barack Obama, e dalla comunità internazionale.

In precedenza Bill Urban, portavoce della Quinta Flotta Usa di base in Bahrein, ha detto che non ci sono state interazioni "non sicure o non professionali" con navi iraniane dal 14 agosto 2017.

Mattis, comunque, ha accusato gli iraniani di comportamenti "destabilizzanti" nella regione e ha detto che a Bab al Mandab, lungo la costa dello Yemen, Teheran sta testando diverse armi. "E' lì che si trovano i loro radar, i loro missili balistici, i loro missili anti-nave", ha detto il ministro americano. "Abbiamo scoperto - ha aggiunto - che lì vengono testate le loro mine, le loro barche esplosive".