Mattis: Iran più prudente con navi Usa nel Golfo persico

Roma, 16 mar. - Le navi iraniane nel Golfo persico sono diventate meno provocatorie nei confronti delle navi Usa. L'ha ammesso il segretario alla difesa americano Jim Mattis, anche se ha rinnovato le accuse contro Teheran per il suo comportamento nella regione.

Mattis ha detto che le navi sia della marina iraniana che della Guardia rivoluzionaria della repubblica islamica hanno limitato gli incidenti con i vascelli Usa, dai quali si tengono a distanza diversamente che negli scorsi anni.

"Nel Golfo in sé non vengono vicini alle nostre navi, le azioni provocatorie sembrano essere state allentate in qualche modo", ha detto Mattis. "Non fanno azioni bellicose".

(Segue)